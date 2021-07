Descrizione evento:

????Il noto musicista e compositore Marco Agostinelli si esibirà al tramonto, sulla vetta del Monte Murano.

Grande musica in perfetta armonia con i paesaggi del territorio della Gola della Rossa e Frasassi

????Appuntamento alle ore 16:30 per salire verso la location del concerto accompagnati da una guida escursionistica del Parco Gola della Rossa e di Frasassi. In alternativa, sarà possibile raggiungere in automobile l’area in cui si terrà l’esibizione.

?????Al termine del concerto ogni partecipante riceverà la sua apposita scatola monoporzione ideata da Marchigiando sas con:

-Focaccia morbida con pecorino semi stagionato e salame tradizionale bianco/rosso

-Mini quiche con porro, peperoni e noci

-Lasagnetta vegetariana

-Fricandò di verdurine di stagione

-Crostata della nonna

-Verdicchio dei castelli di Jesi DOC classico

-Acqua naturale

???? Punto di ritrovo:

Per chi è interessato all’escursione: luogo di incontro presso la Biglietteria del Polo Museale – Complesso di Santa Lucia.

L’evento si svolgerà al Belvedere del Monte Murano, Serra San Quirico (AN)