Descrizione evento: ET EVENTI E TEATRO & COMUNE DI PEGLIO presentano: MysteryPEGLIO.

Caccia al mistero per le vie del Borgo.



SABATO 11 SETTEMBRE

dalle 20.30 alle 22.30

(ingressi a squadre scaglionati) GIOCO CON DIVERSI GRADI DI DIFFICOLTà, IN BASE ALLE ETà DEI PARTECIPANTI. COME FUNZIONA?

Il borgo si trasforma in una grande escape room all’aperto, in cui ogni squadra gioca singolarmente. Viene consegnata una piantina e degli obiettivi da portare a termine, atraverso enigmi, indovinelli di logica e prove di vario genere. VINCE LA SQUADRA CHE CONSEGNA LA SOLUZIONE NEL MINOR TEMPO. Ingresso euro 8 a giocatore.

Per tutti i ragazzi dai 14 ai 20 anni residenti a PEGLIO ingresso OFFERTO dal Comune. PRENOTAZIONE ALTAMENTE CONSIGLIATA ALLO 0722 1910228 www.eteventieteatro.com