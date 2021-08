Descrizione evento: Trekking serale al Tempio della Sibilla il caratteristico arco naturale che si affaccia dal fianco del Monte Priora verso il Monte Sibilla e le Gole dell'Infernaccio. Sarà la leggendaria gola scavata dal fiume Tenna il varco dal quale inizierà il nostro cammino: nelle ore pomeridiane cammineremo in un ambiente fiabesco tra spettacolari pareti rocciose, giochi d'acqua, e boschi centenari. Dopo una visita all'Eremo di S.Leonardo, saliremo ancora per ammirare l'arco, e la cengia con i fossili di ammonite, nelle ore del tramonto. Immersi in uno splendido scenario tra pascoli d'altura, maestosi bastioni calcarei, affacci mozzafiato sull'alta Val Tenna, il cielo comincerà ad accendersi dei colori del tramonto. Su un pianoro vicino estremamente panoramico assisteremo al comparire delle prime stelle e quindi all'accendersi del cielo stellato estivo. Sulla via del ritorno attraverseremo di nuovo le Gole dell'Infernaccio, questa volta con il sentieri illuminato dalle torce elettriche, per ammirarle in una inedita e intrigante veste notturna. É richiesto allenamento, esperienza di trekking precedenti, e abitudine al cammino. Per alcuni tratti esposti l'escursione è sconsigliata a chi soffre di vertigini e a chi ha timore del vuoto. Età minima 15 anni

Difficoltà: EE (Sentiero per escursionisti esperti)

Durata escursione: 8 h (soste comprese) distanza: 14 km dislivello: 800 m ___________________________________________________ Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp) Ritrovo:

ore 14,00 parcheggio Bar Caprice, Marina di Altidona (FM)

link google maps https://goo.gl/maps/mCK9xNhv3T82 ore 15,00 spiazzo esterno Agriturismo Antico Mulino dei Sibillini, Via Tenna 3, Montefortino (FM)

link google maps https://goo.gl/maps/u1VCwe3qWWv Quota 15 € La quota comprende:

Guida escursionistica (abilitata Regione Marche, certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Assicurazione RCT La quota non comprende: Quanto non scritto in “la quota comprende”

___________________________________________________ Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking, pantaloni lunghi, bastoncini telescopici da trekking, giacca a vento o k-way, abbigliamento a strati, cappello, torcia frontale o torcia elettrica, acqua 1,5 lt, cena al sacco. Precauzioni e misure ANTI-COVID:

PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

ogni partecipante deve avere e utilizzare: - n. 1 mascherine chirurgiche (meglio se 2 o 3) con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quella riutilizzabile)

La mascherina NON VA indossata durante il cammino ma nei momenti di sosta e e al momento di incrocio con altre persone durante il cammino lungo il sentiero

- n. 1 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile (per la fase di pagamento)

- gel disinfettante a norma CE non autoprodotto SMALTIMENTO DPI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per riporre i DPI usati e potenzialmente infetti. Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 22,30 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.