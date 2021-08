Descrizione evento:

Passeggiata nella bellissima valle del Boranico alla scoperta del Buco del diavolo. Una divertente escursione per famiglie con piccolo passaggio su corda. Scopriremo la natura della zona collinare del Conero e le storie dei romani

E' prevista una merenda sana e genuina con prodotti locali a km zero.

DETTAGLI ESCURSIONE:

Lunghezza cammino: 4 km circa

Tempo di percorrenza (soste escluse) : 3,5 ore circa

Dislivello: 130 m.

Difficoltà: Escursione adatta a tutti

Requisiti richiesti: Si richiede un minimo di abitudine a passeggiate.

**L'escursione è consigliata con bambini tra 5 e 10 anni**

Equipaggiamento consigliato: Scarponcini da trekking o scarpe da camminata, abbigliamento a strati, un telo per sedersi a terra, cappello da sole, 1 cambio, acqua, macchina fotografica.

Trasporto: mezzi propri

LUOGO DI INCONTRO E ORARI:

alle 14.45 - il punto di incontro verrà comunicato ai partecipanti iscritti

COSTO ESCURSIONE:

Adulti: 15 euro (escursione naturalistica con guida AIGAE + assicurazione RC)

Minorenni: 10 euro

COSTO MERENDA - opzionale e da confermare al momento della prenotazione - 6 euro a persona.

**La partecipazione a questo evento richiederà il pagamento anticipato con bonifico, rimborsabile entro 48h dall'evento.**

INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Prenotazione obbligatoria - posti limitati

NB: l’escursione verrà svolta in modalità anti contagio da Covid-19: ogni escursionista deve avere con sé mascherina chirurgica e gel disinfettante.

Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.