Descrizione evento: Facile e comoda escursione al Conero, il "monte dei corbezzoli": cammineremo lungo un percorso del Parco Naturale del Monte Conero circondati dalla macchia mediterranea, dai boschi tipici delle Marche e con viste di panorami favolosi sul mare e sugli Appennini. Punti di interesse: Macchia Mediterranea, Falco Pellegrino, Panorami, Falesia. Trasporto: mezzi propri Punti acqua lungo il percorso: assenti L'escursione è rivolta ad un numero limitato di persone e sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Il programma potrebbe subire variazioni. L'escursione verrà effettuata nel rispetto delle normative Covid-19 in vigore. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 di lunedì 13 settembre. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per informazioni e prenotazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Dania (Seni.galliaIncoming Tour Operator): cell. 3453965537, e-mail: touroperator@senigalliaincoming.it Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Parcheggio sommitale del Monte Conero, ore 9:00, Via Monte Conero, 26, 60020 Sirolo AN, Italia, Sirolo

Altri ritrovi Senigallia (AN), parcheggio UCI Cinema (lato Tigotà), ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito