Descrizione evento: In Ancona per il 3° anno consecutivo un grande evento di bridge:

al Palaindoor scenderanno in campo le migliori menti di tutte le età e si confronteranno a tutti i livelli sulla stessa mano di bridge.

Sarà uno spettacolo irripetibile di strategie e di mosse. Venite a seguire le partite, iniziate ad appassionarvi a questo magnifico sport. Iscrivetevi al club della vostra zona e cominciate ad allenarvi.



Ricchi premi per i partecipanti

Riprese televisive di TV centro Marche



Organizzazione logistica evento ASD ANKON BRIDGE Supervisione COMITATO REGIONALE BRIDGE MARCHE

Consultare il sito www.bridgemarche.it