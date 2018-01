Descrizione evento: IV EDIZIONE della Rassegna Teatrale Invernale 2017-2018

TEATRO CORTESI SIROLO



Ricco cartellone di spettacoli promossi dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sirolo in collaborazione con FITA Marche e Centro Studi Drammaturgigi Internazionali Franco Enriquez Sirolo.



venerdì 3 novembre 2017 - Teatro e Musica

IO TI CIELO - FRIDA KAHLO di e con Aurelia Cipollini, Massimo Donno voce e chitarra, Francesco Pellizzari percussioni

Scatti di un'esistenza tormentata, passionale, violenta; di una donna folle, dolcissima e innamorata della vita. Sullo sfondo del Messico rivoluzionario.

Biglietto intero 10 euro ridotto 8 euro



sabato 18 novembre 2017 - Cabaret e Musica

MACEDONIA: SIAMO ALLA FRUTTA! con Tiziana Rivale cantante, Claudio Saint Just imitatore, Costanza Noci attrice, Luigi Petruzzi pianista

Posto Unico 10 euro

Spettacolo per beneficenza



sabato 2 dicembre 2017 - Teatro

PRONTI A TUTTO - Gruppo Teatrale Recremisi

In un crescendo di sentimenti, momenti comici e di riflessioni, la commedia analizza con umanità e sensibilità l'attaccamento ai soldi e cosa e quanto si è disposti a fare pur di guadagnare.

Biglietto intero 10 euro ridotto 8 euro



venerdì 22 dicembre 2017 - Musica

IGUAZU' PROJECT - Concerto con Michele Ascolese chitarre, Maurizio Meo basso, Raul Scebba percussioni, Denis Negroponte fisarmonica. Composizioni originali dove convergono ritmo latino, colori mediterranei e digressioni World Music.

Biglietto intero 25 euro ridotto 15 euro



sabato 13 gennaio 2018 - Musica

CONCERTO DI CHITARRA FLAMENCO E GIPSY - ANTONIO DEL SORDO QUARTET - Varie culture musicali, accattivanti giochi di dinamica, esplosioni di ritmo accompagnano l'eclettico musicista capace di spostarsi dal flamenco al free-jazz e dal classico al gitano.

Biglietto intero 20 euro ridotto 15 euro



sabato 27 gennaio 2018 - Teatro-Circo

IL CIRCO IN BILICO - LES ARTISTES

Storie di artisti, un viaggio alla scoperta dei mostruosi personaggi, in bilico tra la loro arte e il loro modo di essere creature da palcoscenico: uno spettacolo aspramente comico.

Biglietto intero 10 euro ridotto 8 euro



domenica 28 gennaio 2018 - Opera

TOSCA - All'Opera 2.0

Storia di amore, gelosia, patriottismo, ira, vendetta e sangue, ricca di colpi di scena e musica travolgente.

Inizio spettacolo ore 17.00 - Biglietto intero 10 euro ridotto 8 euro



sabato 17 febbraio 2018 - Teatro e Musica

MA COS'E' QUESTA CRISI? - scritto e presentato da Daniele Rubboli, con Francesca Carli soprano, Enrico Giovagnoli tenore, Walter Rubboli cantattore, Claudio Colapinto pianista.

Un'affascinante storia di un genere del teatro leggero italiano che ha furoreggiato tra gli anni '30 e '60: l'AVANSPETTACOLO.

Biglietto intero 25 euro ridotto 15 euro



sabato 24 febbraio 2018 - Teatro

LA DODICESIMA NOTTE - Teatro dei Superpoteri

commedia di William Shakespeare, una storia di amori e inganni.

Biglietto intero 10 euro ridotto 8 euro



sabato 3 marzo 2018 - Musica

MARCO ARMANI, da Sanremo ad oggi! - Concerto melodico

Biglietto intero 25 euro ridotto 15 euro



sabato 10 marzo 2018 - Improvvisazione

LUIGI - con GIANLUCA BUDINI e TIZIANO STORTI

Due improvvisatori (nonchè attori, cantanti e poliglotti) in un mondo narrativo, musicale, fatto di immagini, suoni, storie e relazioni.

Biglietto intero 10 euro ridotto 8 euro



sabato 17 marzo 2018 - Teatro

A PIEDI NUDI NEL PARCO - Compagnia Filarmonico Drammatica

Commedia di Neil Simon

Biglietto intero 10 euro ridotto 8 euro



sabato 14 aprile 2018 - Improvvisazione

IMPRO' - Teatro Terra di Nessuno

Due squadre di attori si fronteggiano creando situazioni e storie a partire dagli spunti del pubblico, che potrà votare la squadra migliore.

Biglietto intero 10 euro ridotto 8 euro



Info, prenotazioni e prevendita: 338 5811069