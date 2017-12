Descrizione evento: PROGRAMMA



31.12.2017 Ritrovo al porto di Ancona alle ore 15:00. Ritiro dei documenti di viaggio ed imbarco a bordo della M/N Cruise Olympia. Sistemazione nelle cabine riservate. Alle ore 17:30 partenza per la Grecia. Tempo a disposizione. Ore 18:00 cocktail di benvenuto e presentazione dello staff. Alle ore 20:00 Cenone di SAN SILVESTRO. Veglione di fine anno con musica, balli ed animazione fino al mattino. Pernottamento. 01.01.2018 Colazione libera. Mattinata a disposizione con animazione. Durante la navigazione possibilità di usufruire di tutte le facilities della nave. Ore 12:30 Pranzo di Capodanno al ristorante. Ore 16:30 sbarco. Partenza con bus riservati per la visita con degustazione delle famose Cantine Achaia Clauss. Successivamente tempo libero al centro di Patrasso. Alle ore 19:30 trasferimento al Ristorante “Ifigeneia”. Cena tipica con spettacolo folkloristico e animazione. Rientro in nave. Pernottamento. 02.01.2018 Colazione ai bar della nave. Alle ore 08:30 incontro con la guida e partenza in bus per l’escursione a Olympia, nell’antichità famosa per lo svolgimento dei giochi olimpici che si tenevano ogni 4 anni già dal 776 a.C. ma anche luogo di culto di grande importanza, come testimoniano i resti di antichi templi, teatri, monumenti e statue. Visita del sito archeologico e del museo. Al termine, pranzo in ristorante. Alle ore 15.00 partenza per Patrasso. Sosta per la visita alla Cattedrale di Sant’Andrea. Imbarco sulla nave e alle ore 19:00 partenza per l’Italia. Cena al ristorante. Serata con musica, balli ed animazione. Discoteca fino alle prime ore del mattino. Pernottamento. 03.01.2018 Colazione libera. Mattinata a disposizione con animazione giochi e tombola. Durante la navigazione possibilità di usufruire di tutte le facilities della nave. Pranzo libero. Alle ore 16:00 circa arrivo ad Ancona, sbarco e fine dei servizi.



PREZZI

AB4 Cabina quadrupla interna / letti separati € 395 PP AB3 Cabina tripla interna / letti separati € 440 PP AB2 Cabina doppia interna / letti separati € 450 PP A4 Cabina quadrupla esterna / letti separati € 450 PP A3 Cabina tripla esterna / letti separati € 460 PP A2 Cabina doppia esterna / letti separati € 470 PP JS2/3/4/5 Junior Suite doppia-tripla-quadrupla-quintupla esterna con letto matrimoniale € 520 PP LD2/3/4 Cabina Lusso doppia-tripla-quadrupla esterna con letto matrimoniale € 600 PP AB1 Cabina singola interna € 520 PP A1 Cabina singola esterna € 550 PP Riduzione Bambini 3-12 anni su tutte le sistemazioni 50% Bambini 0-2 anni senza posto letto / pasti esclusi GRATUITI SUPPLEMENTI FACOLTATIVI Possibilità di parcheggio auto in nave senza possibilità di sbarco (prezzo a veicolo) € 100



RIDUZIONE 40% SULL'INGRESSO AL CENTRO BENESSERE (trattamenti esclusi)

LA QUOTA COMPRENDE

• Viaggio A/R in cabina prescelta e pernottamento a bordo a nave ferma • Animazione e intrattenimenti a bordo come da programma • Servizi ristorativi a bordo: - Cocktail di benvenuto - Cenone di San Silvestro - Veglione di fine anno con musica e animazione, panettone, spumante e lenticchia per il brindisi di mezzanotte - Pranzo di Capodanno - Colazione del 2 gennaio al bar - Cena a bordo del 2 gennaio • Escursioni a terra come da programma - Visita alle cantine Achaia Klauss e di Patrasso con bus privato (no guida) e cena al ristorante con spettacolo folkloristico (01/01) - Visita di Olympia con guida e bus privato e pranzo in ristorante (02/01) • Assistenza nostro personale per tutta la durata del viaggio • Spese portuali • Assicurazione medico bagaglio



LA QUOTA NON COMPRENDE

• bevande ai pasti • prime colazioni a bordo (01/01 e 03/01) • ingresso al sito di Olympia (da pagare in loco) • mance ed extra di carattere personale • supplementi facoltativi • quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”



PRENOTAZIONI

Per prenotare contattare Minoan Agencies Ancona (organizzatore tecnico) allo 071 201708, inviare un'email a minoan@minoan.it oppure rivolgersi alla propria agenzia viaggi di fiducia.

Link dettagliato all'evento: http://www.minoan.it/it/minicrociera-di-capodanno-in-grecia-2018