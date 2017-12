Descrizione evento: Vi diamo il benvenuto a Loreto presso il Ristorante dell'Hotel San Gabriele e vi invitiamo a trascorrere con noi e con i nostri ospiti di tutte le età, bambini compresi, il veglione di Capodanno!



Vi aspetta un ricco e gustoso menu che prevede:

Antipasti

Aperitivi a Buffet

Fantasia di Antipasti caldi

Primi Piatti

Loretanelle al Sugo di Papera

Crespelle Ricotta Spinaci e Noci

Secondi Piatti e Contorni

Gran misto di carni al forno

Frittura ascolana

Varietà di verdure pastellate

Insalatina mista

Zampone e Lenticchia

a Mezzanotte!

Dolci e Bevande:

Buffet di dolci e spumante

Frutta fresca e secca

Caffè e amari

Acqua minerale

Vini bianchi e rossi DOC marchigiani



Ci sarà la musica e lo spazio per ballare!

Costo per persona: 55.00€

Tariffa scontata per bambini fino a 12 anni.



Disponiamo inoltre di camere matrimoniali, triple o familiari con tariffe a partire da 25.00€ a persona..

Ulteriori sconti per chi sceglie L'Hotel Loreto, stessa gestione, a soli 100 mt!