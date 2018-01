Descrizione evento: Presentazione libro "Il silenzio del mare" di Asmae Dachan



L’autrice è una giornalista e scrittrice italo-siriana che, con questo suo ultimo romanzo, vuole farci toccare con mano, attraverso la storia dei due fratelli siriani Fadi e Ryma, il dramma di un intero popolo annientato da un regime feroce, ostaggio del terrorismo e di una guerra assurda e infinita che non risparmia nessuno, che ha costretto centinaia di migliaia di profughi a lasciare la loro terra mettendo a repentaglio la vita e non di rado perdendola nell’attraversamento del Mediterraneo.



Una guerra che ha ucciso milioni di civili inermi – uomini, donne e soprattutto bambini – con l’uso di armi non convenzionali, in spregio a ogni accordo internazionale e nell’indifferenza del mondo.