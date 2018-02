Descrizione evento: In occasione della giornata mondiale delle zone umide, il circolo Legambiente, in collaborazione con il club amici della Sentina e con il comitato di gestione della riserva organizza, domenica 4 febbraio alle ore 9:30, una passeggiata con visita guidata nella Riserva Naturale Regionale della Sentina.

Lo scopo è quello di ribadire il ruolo fondamentale che svolgono questi ambienti palustri i quali, pur ospitando tra i maggiori patrimoni di biodiversità del Pianeta, sono anche ecosistemi particolarmente fragili e sensibili all’impatto dei cambiamenti climatici, all’inquinamento, ai pesticidi, e, più in generale, all’impatto antropico.

Per tutti coloro che sono interessati a visitare la più bella riserva naturale della costa marchigiana appuntamento: domenica 4 febbraio alle ore 9:30 presso il parcheggio dell'ingresso sud della riserva (sottopasso S. Giovanni) e per chi arriva dalla superstrada Ascoli Mare, uscita depuratore – via Brodolini.