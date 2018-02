Descrizione evento: Doppio concerto dell'Accademia d’Arte Lirica a Osimo, 4 febbraio 2018



L’appuntamento annuale col doppio concerto, nelle Sale Bocchetti e San Francesco adiacenti al Chiostro Convento San Francesco di Osimo, è per domenica 4 febbraio, alle ore 17,00. Due le presenze femminili al pianoforte, entrambe docenti dell’Accademia: Mirca Rosciani – che alterna l’attività pianistica con quella di direttore di coro e direttore d’orchestra - che l’ha portata recentemente in televisione nel programma talent “Prodigi” di RAI1 - e Claudia Foresi,che svolge la sua attività di maestro collaboratore tra il Festival austriaco di Erl, e le Istituzioni musicali marchigiane.

Due gruppi di giovani artisti dell’Accademia si alterneranno con due programmi di grande fascino. Il primo, “Settecento: Tutto Mozart”, è una carrellata di arie, duetti e pezzi d’assieme dalle opere del grande Salisburghese: dal giovanile Idomeneo ai vertici di Flauto Magico e Clemenza di Tito, opere conclusive della sua straordinaria creatività, passando per le opere su libretto di Lorenzo da Ponte (Le nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte). L’occasione è preziosa per avvicinare il genio mozartiano nella sua dimensione comica e drammatica. Claudia Foresi al pianoforte guida un gruppo di giovani artisti, tra i quali figurano alcuni tra i nuovi acquisti dell’accademia osimana, provenienti da Cina, Georgia, Grecia, Kazakistan.

Il secondo programma,“Ottocento e Novecento: dal Belcanto al Verismo”, che si apre con una delle arie da camera più piacevoli del Rossini parigino (La pastorella delle Alpi), raccoglie le suggestioni dell’opera romantica di Donizetti (Il comico Elisir d’amore e la drammatica Lucrezia Borgia) e di Bellini (con la pagina più celebre di Norma, “Casta diva”) e termina nel cuore del melodramma verdiano (La Traviata), passando attraverso la genialità di Rossini nell’aria brillante della Contessa di Folleville tratta dall’opera Il viaggio a Reims) per sfociare nell’universo sentimentale pucciniano, a cavallo tra Ottocento e Novecento (La Bohème, Madama Butterfly). Mirca Rosciani concerta al pianoforte i Solisti dell’Accademia, tra cui nuovi iscritti da Armenia, Russia, Georgia e Italia.

L’ingresso è gratuito.