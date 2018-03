Descrizione evento: Avete sempre sentito parlare delle mitiche Lame Rosse ma non le avete ancora ammirate? Questa escursione è giusta giusta per voi!!



Le Lame Rosse, dette anche “i camini delle fate”, sono formazioni geologiche modellate dagli agenti atmosferici e dai processi geologici. Spesso paragonate ai canyons americani o alla regione turca della Cappadocia, sono uno dei siti più famosi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Vi accompagneremo in questa facile escursione per ammirarle da vicino, immersi nelle atmosfere suggestive del Lago di Fiastra.



(Ph. By Marina Brancaccio)



Difficoltà T. Distanza: 6 km Dislivello 200 m Tempo: 4 h soste comprese

E' richiesta abitudine al cammino.



Materiali: mantellina impermeabile, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, abbigliamento a strati, giacca a vento, cappello, acqua 1 lt frutta, frutta secca o barrette energizzanti. Pranzo al sacco.



Ritrovo:



ore 8,30 Civitanova Marche - parcheggio Mercatone Uno, uscita casello A14

ore 10 parcheggio Diga Lago di Fiastra



Quota: euro 10,00 € adulti - euro 5,00 bambini fino a 12 anni.

La quota comprende:

Guida ambientale escursionistica (certficata AIGAE) al seguito;

trekking guidato; assicurazione RCT



Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 16,00 circa



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.