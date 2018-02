Descrizione evento: Una divertente attività di Orienteering per divertirci insieme ammirando la neve che ricopre le vette dei Sibillini! Nello stupendo scenario dei Piani di Ragnolo, con il panorama che spazia dal versante nord innevato del Parco Nazionale fino alla costa adriatica, le nostre guide vi insegneranno ad utilizzare carta topografica e bussola, con "lo sport dei boschi". In caso di ambiente innevato l'organizzazione provvederà a fornire il servizio di noleggio delle ciaspole.



Guida: Mauro Viale



Orario e Luogo di ritrovo: ore 9:30, Baite del Fondo - Piani di Ragnolo (MC)

- Abbigliamento: completo da trekking invernale o tuta da sci, scarpe da trekking in goretex o simili, pile, k-way, giacca impermeabile, cuffia, guanti, occhiali da sole. Un cambio da tenere in auto.



- Nello zaino: acqua, snack, thermos con bevanda calda, macchina fotografica.



- Quota di iscrizione: 15 € (organizzazione, assicurazione RCT, noleggio: carta e bussola).



- ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: tel. 0733 280035 o al 3395761441 – email: activetourism@risorsecoop.it