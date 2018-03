Descrizione evento: Una passeggiata con l’esperta Aurora Severini che ci guiderà al riconoscimento ed alla raccolta delle erbe aromatiche e delle piante spontanee per scoprirne i segreti, per carpirne l’uso culinario e le proprietà come rimedi naturali.

Anche per chi è un pò meno esperto nel riconoscimento botanico è comunque una bella opportunità per riappropriarci del valore della natura e per ricordarci che una volta erano le stagioni che regolavano l’alimentazione e nella raccolta se ne rispettava la biodiversità.

Termineremo la passeggiata con una semplice e gustosa degustazione di erbe spontanee e con una tisana che vi serviremo nella vostra tazza.



Ore 15.30: introduzione di Aurora Severini Ore 16.00: passeggiata erboristica guidata per il riconoscimento, la raccolta e gli usi delle erbe spontanee



Ore 18.00: degustazione di erbe spontanee e tisana (con tazza propria*)

(*nell’ottica di un minor spreco di risorse, vi chiediamo di venire muniti della vostra tazza) Quota di partecipazione: € 10,00

Prenotazione entro sabato 10 marzo

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a data da destinarsi