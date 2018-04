Descrizione evento: Si parte pedalando a ridosso del confine settentrionale del Parco dei Monti Sibillini. Dopo un breve tratto nella riserva di Fiordimonte si entra in zona protetta fino a raggiungere il paese di Cupi.

Proseguendo su un tratto del Grande Anello dei Sibillini si arriva fino a scoprire le pareti rocciose del monte Bove. Da qui si devia su prato erboso e in dolce pendenza verso il santuario, costruzione a pianta ottagonale che risale al 1528. Da qui è possibile allungare il giro completando l'anello verso il monte Careschio, oppure imboccare il sentiero roccioso, direttamente a nord del santuario, che termina nel fiume in secca. Dopo un breve tratto su ghiaia ci ricollegheremo alla strada asfaltata che si ricongiunge al punto di partenza.





Guida: Massimo Meloni

Km 30 / 25 - Dislivello: 770 / 900 m - Ore 4/5 ore

Difficoltà: Facile / Media





Luogo e orario di ritrovo: ritrovo bar oasi di polverina ore 8.30, partenza da Fiordimonte ore 9.00.





Costo: 18 € (comprende: organizzazione, guida (istruttore SIMB) con assicurazione RCT, assicurazione infortuni personale)



Iscrizione obbligatoria: Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it indicando nome e cognome, numero di partecipanti ed un contatto telefonico. Sarai ricontattato a ridosso dell'evento per la conferma e per gli ultimi dettagli. Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla guida il giorno dell'evento (salvo specificatamente indicato).