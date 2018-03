Descrizione evento: Ci incontreremo a Torre di Palme, piccola frazione del Comune di Fermo, situata in uno splendido balcone naturale a ridosso della costa dove ancora esiste un lembo di macchia mediterranea, il Bosco del Cugnolo, dove un sentiero ci porterà alla scoperta di questo piccolo scrigno verde e della Grotta degli Innamorati teatro di storie d'amore di altri tempi. Ci sposteremo poi in auto ed in circa 30 minuti raggiungeremo la Riserva Naturale "Sentina" (San Benedetto del Tronto), vero paradiso per gli uccelli migratori, dove passeggeremo in una delle aree costiere marchigiane meglio preservate, in un paesaggio di acqua e sabbia. Prezzo adulti: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 100 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Torre di Palme (FM), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito