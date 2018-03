Descrizione evento: L’appuntamento

Il tour gastronomico che sta attraversando lo stivale torna nelle Marche. L’appuntamento gratuito e aperto al pubblico è in programma sabato 24 marzo a partire dalle 17:30 presso lo Scavolini Store Porto Sant’Elpidio. Per prepararsi all’imminente weekend di Pasqua, il blogger di iFood Marco De Padova mostrerà al pubblico la preparazione di una ricetta golosa e fresca, ideale per il pranzo pasquale coi parenti. Al termine dell’evento, il pubblico potrà degustare il piatto preparato con un assaggio prelibato.



Il tema e la ricetta

La primavera è finalmente sbocciata. È il momento di portare a tavola sapori freschi, come la menta, il limone e la verdura cruda. Quale occasione migliore per assaporare pietanze nuove se non il celebre pranzo di Pasqua? Marco De Padova farà scoprire al pubblico un piatto che prende ispirazione dalla cucina d’Oriente e contemporaneamente strizza l’occhio ai sapori italiani attraverso l’arte della marinatura. Una tecnica semplice che richiede solo un po’ di pazienza nel tempo di riposo, ma che saprà rendere il cibo più morbido e saporito. Per l’occasione Il Direttore preparerà una dadolata di pollo marinato su tagliatelle di zucchina cruda. Un piatto gustoso e originale arricchito da salsa di soia (a tasso ridotto di sale) e dei semi di sesamo al wasabi. Per gli ospiti sarà impossibile resistere all’assaggio finale.