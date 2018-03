Descrizione evento: Per Tutte le MAMME e i PAPA' in ATTESA e per tutti coloro che desiderano partecipare

Corso introduttivo "LA RESPIRAZIONE PER IL PARTO"

Un utilissimo incontro per

- riscoprire le potenzialità innate del proprio respiro e capire come utilizzarlo perchè diventi risorsa importante per Il travaglio e la nascita

- imparare a usare il respiro cantato come fonte di ascolto interiore e rilassamento attraverso l'Ai Chi ,esercizi di vocalizzo, Canto Carnatico e Mantra

Un bellissimo incontro che ha come obiettivo quello di armonizzare gli stati emotivi, gestire lo stress e il dolore, decontrarre il diaframma,rilassarsi in modo profondo!!!!!!

Adatto a tutti , anche a chi ha un cesareo programmato !!!!!!

CHI VIENE A PROVARE ????

23 marzo ore 18,00 presso il Centro per la Maternità e la famiglia ACQUA MADRE a Macerata in Via Roma,362



Prenota la tua partecipazione su facebook ACQUA MADRE



Facilitatore Dr.ssa Patrizia Di Pietrantonio (Ostetrica Libera Professionista) Adatto ai bambini