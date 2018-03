Descrizione evento: In attesa dell'inaugurazione della Mostra Lost in Contemporary sono in programma, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, visite guidate speciali all'interno del MAM'S - Galleria d'Arte Contemporanea di Sassoferrato.



La raccolta comprende trecentoventi opere in esposizione, tra dipinti, grafiche e sculture, duecento conservate nel deposito visitabile dietro le pareti espositive, alcune delle quali apribili, e centosessanta opere grafiche digitalizzate e visionabili. Completano la collezione cinquantotto cataloghi digitalizzati, relativi ad altrettante edizioni della Rassegna/Premio Salvi.



?ORARIO:

ore 17,00

?DURATA:

Circa 1 ora

?TARIFFE (comprende la visita guidata):

Intero: 3 euro

Ridotto: 2 euro (bambini 7-14 anni)

Ingresso gratuito: bambini 0-6 anni

?LUOGO:

Palazzo degli Scalzi a Piazza Gramsci, 1 - Sassoferrato AN.



>>> Prenotazione *obbligatoria* entro il giorno precedente all'evento.



INFO & PRENOTAZIONI:

+39 0732 956257 (tutti i giorni dalle 10-13 e dalle 14,30 alle 17,30)

iat.sassoferrato@happennines.it