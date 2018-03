Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: INTERNATIONAL JAZZ DAY 2018 GiovArti - Monteprandone (AP) Festival di musica jazz organizzato dall’ Associazione Culturale Marche Jazz,patrocinato dal Comune di Monteprandone e sostenuto dalla Fondazione CARISAP di Ascoli Piceno in occasione della Giornata Internazionale del jazz istituita dall’UNESCO. PROGRAMMA Venerdì 6 Aprile - Ore 22 FABIO D’ONOFRIO TRIO meets DIEGO FRABETTI CHIARA PANCALDI Fabio D’Onofrio - pianoforte Michelangelo Brandimarte - contrabbasso Luca Di Battista - batteria Diego Frabetti -tromba Chiara Pancaldi - voce Venerdì 13 aprile - ore 22 FABRIZIO PUZIELLI QUARTET Fabrizio Puzielli - saxofono Paride Pignotti - chitarra Stefano Travaglini - basso Michele Rapini - batteria Venerdì 20 aprile -ore 22 SEVEN STEPS TO EVANS TRIO “Omaggio a Bill Evans” Simona Capozucco - voce Angelo Trabucco - pianoforte Manuel Trabucco - saxofono Lunedì 30 aprile - ore 22 DANILO MEMOLI TRIO meets FABRIZIO PUZIELLI Danilo Memoli - pianoforte Marc Abrams - contrabbasso Enzo Carpentieri - batteria Fabrizio Puzielli - saxofono INGRESSO GRATUITO Info e prenotazioni https://facebook.com/marchejazz Associazione Culturale Marche Jazz +393482938372