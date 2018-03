Descrizione evento: Pasqua all'Hotel Gentile significa prodotti tipici, ottimo vino e perfetta compagnia!



Menù completo:



Aperitivo di benvenuto con bollicine



Antipasti:

Pizza ai formaggi

Salumi artigianali biologici

Pecorino di fossa e fave

Cubo di frittata alla mentuccia selvatica



Primi:

Conchiglioni di grano duro, ripieni con salsiccia e

ricotta su crema di carciofi

Risotto mantecato con rapa rossa e crema di pecorino

di fossa



Secondi:

Carrè e coscio d'agnello razza fabrianese

accompagnato con erbe di campo al profumo di aglio

e peperoncino

Maialino locale al forno con patate al rosmarino



Dolce:

Millefoglie crema e cioccolato con riduzione

all'amarena, accompagnato da Vi de visciola

Dolci pasquali

Frutta



VINI di accompagnamento scelti per voi:

ALE vino spumante rosée brut (Vignamato)

PAGLIANO verdicchio Matelica (Enzo Mecella)

COLLE MALVANO rosso piceno (Enzo Mecella)

VI DE VISCIOLA vino da dessert (Vignamato)



***Prezzo Menù comprensivo della carta vini: € 35 a persona***



Siete appassionati di vini?

Ecco eccezionalmente per voi una carta dei vini alternativa per soddisfare qualsiasi richiesta!



ALE vino spumante rosée brut (Vignamato)

SORESERE sauvignon (Forchir)

IL CACCIATORE DI SOGNI rosso Conero (La Calcinara)

VI DE VISCIOLA vino da dessert (Vignamato)



***Prezzo Menù comprensivo della seconda carta vini: €40 a persona***



Non amate la carne? A richiesta menù vegetariano/vegano!



Infine non possiamo dimenticare i piccoli di casa!



Menù Bimbi



Antipasti: Prosciutto e formaggio

Primo: Cappelletti al fumé

Secondo: Cotolette e patate

Dolce: Millefoglie

Bevande incluse: coca cola e aranciata



Prezzo Menù bimbi: €25 a bambino



E' gradita prenotazione al 0732 251844 o all'indirizzo e-mail info@hotelgentile.it