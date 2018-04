Descrizione evento: Are you ready?

Torna laGran Festa dell'Aia con tante novità!!!



Abbiamo rinnovato gli spazi e aggiunto attività per concedervi una giornata ancora più a contatto con la natura e gli animali.



Vi aspettiamo dalle 10 alle 18 presso la nostra Azienda Agricola Pascucci Vivai (Strada in Sala 133, Pesaro)



Da quest’anno è possibile PRENOTARE il tuo pranzo! Ma le sorprese non finiscono: il pranzo è preparato in un fantastico cestino da picnic al costo di 15€!

Si consiglia di portare una coperta per gustarlo seduti in giardino e… perché no?!… per fare una pennichella! Oppure potrai utilizzare i tavoli che metteremo a disposizione.



Aiutaci ad organizzare al meglio l’evento prenotando i giorni e/o i cestini, come?

- compilando il form: https://goo.gl/forms/fhycbwNAiIfnvMad2

- scrivendo una mail a info@pascuccivivai.it

- con un messaggio su Facebook



La prenotazione è necessaria per organizzare l’evento, non vengono riservati i tavoli , si ricorda che l'ingresso è consentito anche senza prenotazione.



L’ingresso è di € 5,00 a persona, i bambini sotto i 3 anni non compiuti entrano gratis, nel prezzo sono comprese tutte le attività didattiche.



Per maggiori informazioni visitate la pagina Facebook o il nostro sito www.pascuccivivai.it, contattateci allo 0721-289191.



Vi aspettiamo!

Pascucci