Descrizione evento: SERATA GRECA - CENA TIPICA CON SPETTACOLO

Tutti a Bordo della M/N Hellenic Spirit - Porto di Ancona



Torna l'evento "SERATA GRECA A BORDO" con Anek Lines!



Il prossimo 11 aprile, alle ore 20.00, al porto di Ancona si ripeterà l'appuntamento con la cittadinanza a bordo della M/N Hellenic Spirit per trascorrere una serata unica e speciale nella tipica atmosfera greca: sarà possibile gustare le tipiche pietanze della cucina ellenica preparate dallo chef di bordo ed essere coinvolti nelle danze e musiche tradizionali con i ballerini che verranno direttamente dall'isola di Lefkada.

Durante la serata sarà possibile anche partecipare all'estrazione di numerosi premi messi in palio tra cui una esclusiva vacanza in Grecia, per poter apprezzare di persona la famosa ospitalità greca.

La cena sarà servita ad un ricco buffet ma con assegnazione dei posti riservati al tavolo.

Quota Adulti: € 33,00 - (bevande incluse - 1/2 l di vino + 1/2 l di acqua)

Quota Bambini 4-10 anni: € 15,00 - Menù Speciale ( pasta + crocchette di pollo + 1/2 l di acqua o succo di frutta)

Bambini sotto i 4 anni: Gratis



Per ulteriori informazioni e per prenotazioni :

ANEK LINES ITALIA Call Center: 071.2072346 - email: info@anekitalia.com

Vi aspettiamo anche direttamente presso i nostri uffici centrali di Ancona in via XXIX Settembre 2/o.