Descrizione evento: "Antica fattoria" di Giovanni Togni e AgriCultura presentano il primo evento ufficiale "Fattoria Aperta".

Domenica 15 aprile alle ore 16:00, vi aspettiamo per trascorrere un pomeriggio all'aria aperta, per conoscere e dare da mangiare ai nostri amici animali, i bambini potranno fare un bellissimo laboratorio e poi merenda per tutti, preparata dal nostro agrichef Giovanni Togni, con i prodotti della sua azienda.

Antica Fattoria si trova a Santa Maria Nuova, in via Scarpara alta, 14.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro sabato 14 aprile, ore 14,00,

i posti sono limitati!!

Il costo per l'evento è di 6 € adulti e bambini.

per info e prenotazioni chiamare ai numeri: 3402540263 Simona o 3398322578 Francesca.