Descrizione evento: FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO 4-13 Maggio 2018

e X° Sagra de lu Vaccalà ‘Mbriacu 5-8 Maggio 2018



PROGRAMMA EVENTI:



VENERDÌ 4 MAGGIO 2018

CORALE “DOLCE CANTO A LEO” - Chiesa San Michele Arcangelo ore 21.30



SABATO 5 MAGGIO 2018

APERTURA STAND GASTRONOMICI della X° Sagra de lu Vaccalà ‘Mbriacu – PRANZO ore 12.30 - CENA ore 19.30

GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE - III° TROFEO COMUNE DI MONTE URANO ore 14.00

INAUGURAZIONE ESTEMPORANEA SANDRO TROTTI – Sala Comunale ore 18.00

FRANCESCO BACCINI IN CONCERTO - Piazza della Libertà ore 21.30



DOMENICA 6 MAGGIO 2018

TRADIZIONALE FIERA DI SAN MICHELE - ore 08.00

APERTURA STAND GASTRONOMICI della X° Sagra de lu Vaccalà ‘Mbriacu – PRANZO ore 12.30 - CENA ore 19.30

Il QUARTO DI LUNA presenta “A RIDE NON COSTA CO” – Giardini Pubblici ore 21.30



LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018

LA SCUOLA PRIMARIA DI MONTE URANO presenta “Buon Compleanno Costituzione” – Piazza della Libertà ore 18.30

APERTURA STAND GASTRONOMICI della X° Sagra de lu Vaccalà ‘Mbriacu – ore 19.30

I GRAMONIA IN CONCERTO - Giardini Pubblici ore 21.30



MARTEDI 8 MAGGIO 2018

GONFIABILI PER BAMBINI organizzati dall’Oratorio San Lorenzo e Scambio Doni - Giardini Pubblici ore 15.00

PROCESSIONE E SANTA MESSA – ore 18.00

APERTURA STAND GASTRONOMICI della X° Sagra de lu Vaccalà ‘Mbriacu – ore 19.30

LUI E GLI AMICI DEL RE IN CONCERTO – Piazza della Libertà ore 21.30

SPETTACOLO PIROTECNICO ore 23.30



MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2018

LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI MONTE URANO presentano “Un Mondo di Amici” - Giardini Pubblici ore 18.30

APERTURA STAND GASTRONOMICI – ore 19.30



GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018

Festa Della Mamma - Chiesa San Michele Arcangelo ore 18.30

CENA organizzata dall’Oratorio San Lorenzo - Giardini Pubblici ore 20.30



VENERDÌ 11 MAGGIO 2018

PREMIATO CORPO BANDISTICO CITTA’ DI MONTE URANO con la partecipazione delle Classi Terze della Scuola Primaria - Bocciofila Monte Urano ore 21.30



SABATO 12 MAGGIO 2018

“MONTE URANO IN TAVOLA” - Le migliori specialità gastronomiche delle sagre monturanesi - Giardini Pubblici ore 19.30

I RECIDIVI IN CONCERTO - Giardini Pubblici - ore 21.30



DOMENICA 13 MAGGIO 2018

I° PROVA – II° EDIZIONE 4 M - Giardini Pubblici ore 08.00

GIMKANA PER BAMBINI “I FUTURI BIKERS” - Giardini Pubblici ore 10.00

ESTRAZIONE DELLA LOTTERIA - Giardini Pubblici ore 17.30