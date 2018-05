Descrizione evento: Guida: Francesco Cianconi Un’escursione con un panorama incredibile e in un periodo in cui la fioritura la fa da padrona in questi luoghi un po’ “isolati” tra i Monti Sibillini, l’altopiano di Colfiorito e le colline marchigiane; vi accompagneremo verso la Montagna di Torricchio, la più antica Riserva Integrale delle Marche. Con le Valli dell’Ussita e del Nera sotto i nostri piedi saliremo in vetta al Monte Fema (1.575mt) da dove lo spazio potrà volare a 360°, dai Sibillini al Mare. Il nostro viaggio continuerà sulle praterie della Montagnam teatro di millenarie tradizioni pastorali che hanno lasciato i loro segni nel tempo. DIFFICOLTÀ: E – DURATA: 6 ore – DISLIVELLO: 800 M Ritrovo: Visso (MC) ore 8.30 - Costo: 15 € (comprende: organizzazione, guida con assicurazione RCT) EQUIPAGGIAMENTO E ISCRIZIONI

- Equipaggiamento (variabile sulla base delle condizioni meteo): Scarpe da trekking, pantaloni lunghi, pile o maglione, giacca, cappello, borraccia, snack, occhiali da sole, crema solare.

- Consigli Utili: macchina fotografica; un ricambio di indumenti completo da lasciare in macchina.

- ISCRIZIONI: Chiamaci allo 0733 280035 o inviaci una email all'indirizzo activetourism@risorsecoop.it