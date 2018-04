Descrizione evento: 21 aprile 2018 alle ore 21.30

SPRING "P" PROJECT in concerto Official tribute band dei Pooh & Friends

con Claudia Cerioni, Mario Cacciani, Lorenzo Antonelli, Gaia Anglani Presenta la serata Silvia Bernacchia Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'associazione La Strada di ERM per sostenere il progetto ANCONAUTISMO. COSTO BIGLIETTO: €10 Prevendita presso Associazione La Strada di ERM, via Madre Teresa di Calcutta 1/A ANCONA LUNEDì - VENERDì dalle 14.30 alle 18.30 Per altri orari contattare la segreteria tel 3451105582 mail: lastradadierm@gmail.com