Descrizione evento: Traversata Integrale del Conero

con Guida Naturalistica locale Guida del Parco



Itinerario a 11 tappe:

1. Fonte d'olio

2. Pian Grande

3. Grotte Romane

4. Pian Raggetti

5. Incisioni Rupestri

6. Badia di S Pietro

7. Pranzo libero (pranzo al sacco)

8. Belvedere Sud

9. Grotta Mortarolo

10. Passo del Lupo

11. Visita in Cantina locale per degustazione Vini



Visitare preziose testimonianze storico-artistiche,

immergersi nei panorami mozzafiato + Degustazione Rosso Conero in una rinomata cantina locale.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

3278576083 (what's app o sms)

raffaelivonne@gmail.com

PRENOTAZIONE BIGLIETTI:

https://raffaelivonne.wixsite.com/traversatadelconero/escursioni

Età minima 18 anni



Cosa portare:

scarpe da trekking, giacca, maglione o pile, cappello, acqua, pranzo al sacco, cioccolata, frutta secca e kway. Si consigliano bastoncini, binocolo e macchina fotografica.



Dislivello: 400 mt

Difficolta': Escursionistico

Lunghezza: 14 km



15 Euro a persona + Degustazione in cantina locale Pieri 10 Euro

(10 Euro per gruppi di almeno 10 persone che prenotino assieme- 1 trek gratuito ogni 10)