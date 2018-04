Descrizione evento: 25 APRILE AL MANEGGIO!!

mercoledì 25 aprile ore 10.30 vi aspettiamo presso il Centro Ippico Circolo della Natura (via Colle Onorato, 5 Jesi Ancona), per una passeggiata in fattoria dove conosceremo gli animali che la abitano, dando loro da mangiare!!!

Dopo la pausa pranzo, con pranzo al sacco, ci sarà la possibilità di fare giri con i pony. Il costo è di 5€ adulti e bambini. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3398322578 (Francesca) o il 3402540263 (Simona). Prenotazione obbligatoria entro martedì 24 alle ore 15.00.