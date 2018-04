Descrizione evento: In occasione della "Festa della Liberazione" del 25 Aprile, venite a fare le vostre grigliate nello splendido scenario lacustre de "I Due Laghi" pesca sportiva, lungo la valdaso sotto il caratteristico paesino di Moresco in provincia di Fermo. Per SOLI 2 euro a persona, Vi metteremo a disposizione 30 barbecue, griglie, tavoli e panche. Soprattutto godrete di un paesaggio estremamente rilassante in riva a due laghi in cui potreste anche pescare. Apriamo alle 6:30 e chiudiamo alle 19:30.