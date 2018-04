Descrizione evento: Dal 17 al 20 maggio, ad Ancona, la quinta edizione del Festival internazionale



TIPICITÀ IN BLU: l’Adriatico si veste a festa!



Dal 17 al 20 maggio Ancona, città iconica del connubio mare-terra, ospita uno degli eventi di punta dell’intera Macroregione adriatico-ionica: la quinta edizione di Tipicità in blu, il festival che, per l’intero long week end, promette un’immersione totale nelle atmosfere di questo angolo di Mediterraneo esplorando tutti gli aspetti della cosiddetta blu economy, con proposte innovative e coinvolgenti, tra cibo, scienza, sport, cultura e tradizione.

Nautica, vela, cantieristica e turismo da diporto al centro del “campo di gara” di Tipicità in blu, con il bellissimo porto turistico di Ancona, Marina Dorica, che ospiterà la Sailing chef, originale e ormai consolidata regata giocata su una doppia sfida, tra competizione velica e concorso di cucina a bordo.

Si ripete l’esperienza di successo della precedente edizione con il contest di pittura su vela dedicato ai più giovani e spazio agli approfondimenti con “I campioni in blu”, un talk show che approfondisce il rapporto uomo-mare con il “filtro” dell’attività velica, al quale partecipano testimonial di livello internazionale.

In programma anche minicrociere sul Conero, caratterizzate da proposte gourmand da gustare a bordo di una motonave durante la suggestiva traversata che da Ancona conduce a Portonovo.

Nell’anno europeo del patrimonio culturale, Tipicità in blu accetta la sfida e si confronta con altre identità costiere estere: l’Albania sarà l’ospite d’onore, con la città di Durazzo, la sua cucina e le sue tradizioni.

NelBlu Village, allestito dinanzi al Mercato Ittico, al centro dell’attenzione la cucina marinara. Da gustare moscioli, bombetti, sardoni e tante altre prelibatezze adriatiche, accompagnate dai racconti dei pescatori e dai vini delle dolci colline marchigiane. Inoltre, nei locali della città, Menù in blu ed Aperiblu attendono slow trotters e gourmet.

Tutta da esplorare anche la Mole Vanvitelliana, cuore culturale ed artistico di Ancona, con le sue pregevoli architetture a pianta pentagonale protese sul mare. Ospiti prestigiosi e personaggi televisivi accompagneranno i visitatori attraverso laboratori sulla sostenibilità e sulle tematiche della pesca, sul mondo della cantieristica e lungo stimolanti percorsi gustativi alla scoperta dei vini prodotti dai “vigneti sul mare” del Monte Conero.

Previsti anche esclusivi pacchetti “a tema blu”, per vivere al meglio il week end anconetano. La manifestazione è organizzata dal Comune di Ancona in collaborazione con la Camera di Commercio dorica, insieme ad un nutrito pool di enti locali, associazioni ed aziende partners.