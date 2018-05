Descrizione evento: Ivana Maiolati

Con il patrocinio di Accademia Belle Arti - Macerata



Vi invita a Tramamarche!



Domenica 6 Maggio 2018

Orario 15:30

Cantina Murola

C.da Villamagna, 9 — Urbisaglia (MC)

INGRESSO LIBERO



Glamour, moda e spettacolo in cantina: un interessante



viaggio alla scoperta dei segreti del cashmere e delle eccellenze artigianali, di giovani stilisti, di bellezza innovativa, per trasmettere la sinergia che si può intrecciare tra loro.

Un esclusivo pomeriggio, dove concedersi un raffinato relax concludendo con un apericena a buffet.



______________________________________________________



Con la partecipazione di:

Tatiana Previati - Soprano pop-lirico

Eleonora Iacobucci e Claudia Mariotti - Flamenco

Insegnanti ragazze Polisportiva San Ginesio

Giorgio Scattolini e Irene Coccia - Tango Argentino

Insegnanti dell’A.s.d. Mil Pasos di Civitanova Marche



Si ringraziano:

Yes Events by Gabri per l'organizzazione

Biagio Domenicale per la regia

Gianluca Grifoni Ultrasound Eventi, coonduttore evento



_______________________________________________________



PROGRAMMA:

La location sarà aperta dalle ore 15:30 per un breve percorso conoscitivo delle eccellenze marchigiane e delle manifature esposte.

Alle ore 16:30 la cantina delle Tenute La Muròla, farà da cornice a questo splendido evento. Il pomeriggio, avvolto in una magica atmosfera, sarà impreziosito da un susseguirsi di momenti dedicati alla moda, alla bellezza e all'arte, arricchito dalle esibizioni di artisti di danza e di canto.

E per finire, anche il gusto sarà esaltato: apericena a buffet con degustazione di prodotti tipici marchigiani.



INGRESSO E APERICENA GRATUITO



______________________________________________________



Partner:

• SAMUELA SALVUCCI creativa di gioie

• PROGETTO Arte Sartoria Italiana

• DIZZINESS collection Scarpe Handmade

• BRAID outdoor - Arredamento da giardino/interni e complementi d'arredo

• FA.BO.RE di Arbotto Paolo & C. Creazioni bottoni, specchietti per l'alta moda

• VERDE SPERANZA Italian natural experience - il buono da mettere in tavola

• HOMEFORMA parafarmacia

• ANNA ORAZI parrucchieri, estetica, welness

• GIAMPAOLO CARLI scarpe disegnate a mano e personalizzate

• FILONI 1950 Pasticceria

• DARIO CIOTTI Scarpe donna e wedding shoes su misura

• DE LUCE ALBERTO Accessori in pelle

• NADIA FAROTTI Pittrice

• MAK STUDIO Social, Digital and Branding Solutions



