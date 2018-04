Descrizione evento: ???? Gare a livello Regionale, Italiano e Europeo di Gimkana Western;



Sabato 28 dopo la prima sessione di gare:

????relax ,????????buon cibo e ????divertimento???? all together!!!



???? Progetto Crescita - Edizione Western 2018 con Premi di fine anno;

???? Preparazione Atletica per i Ragazzi del Tabù Ranch;

???? Preparazione Atletica in piscina;

???? Incontri con il Mental Coach;

???? Clinic di formazione per massaggi a cavalli sportivi;

???? Nuove divise (grazie ai nostri sponsor);

???? Album delle figurine con la Nostra Società;



????????

ed in mezzo a tutte queste opportunita'

Ci sarà anche da divertirsi imparando a muovere i passi della Country Line Dance.