Descrizione evento: COSE DELL'ALTRO MONDO: MARCO E LO STRANO PAESE (parte prima) MARCHE TEATRO/TEATRO DEL CANGURO

teatro d'attore e di figura (dai 3 anni) Con Nicoletta Briganti, Natascia Zanni, Lino Terra

Regia Lino Terra



C’è uno strano paese che si trova in uno strano luogo, un paese dove vivono molti strani abitanti.

Chi si trovasse a visitarlo deve fare i conti con tutto quello che di molto strano lì succede, nel bene e nel male.

La storia comincia un giorno qualunque quando in quel paese ci finisce per caso Marco, un ragazzino che aveva l’abitudine di lasciare la propria casa per avventurarsi in zone che forse sarebbe stato meglio non frequentare.

Era stato sufficiente per Marco prendere una strada diversa da quella che di solito faceva e ritrovarsi proprio dove comincia lo strano paese, lì dove accadono cose dell’altro mondo.

La prima stranezza che caratterizza quel paese è una voce molto forte che si sente dappertutto anche se non si capisce di chi sia.

La voce a volte sembra rassicurante e conciliante, altre volte invece sembra quella di qualcuno che vuole comandare ed imporre le sue regole e i suoi divieti. In ogni caso in quello strano luogo molte delle cose che accadono dipendono da quella voce e non è facile per nessuno, tantomeno per Marco non ascoltarla.



