Descrizione evento: Junior Mastro Geppetto!!!



5 e 6 Maggio 2018



Nasce il primo Laboratorio per la creazione di oggetti con il legno guidato da psicologi e maestri del Legno, Junior Mastro Geppetto, con lo scopo di riprendere ad immaginare, disegnare e creare con le proprie mani un oggetto amato. I Laboratori della serie Focolare Psicologia hanno lo scopo di riprendere a pensare, a fare e a stare insieme, come davanti ad un Focolare, per sviluppare la creatività, discutere e crescere.



Programma

SABATO 5 Maggio

10.00 Arrivo

10.15 Presentazione Laboratorio

10.30 Immaginiamo

11.00 Disegniamo

12.00 Pranzo

14.00 Al lavoro!

17.00 Chiusura prima giornata



DOMENICA 6 Maggio

10.00 Arrivo

10.00-12.00 Al lavoro!

12.00 Pranzo

14.00-15.00 piccoli falegnami crescono

15.00-17.00 Tutti insieme appassionatamente

17.00 Conclusione giornata e chiusura Laboratorio



NB: ritrovo per il primo giorno alle ore 9.45 presso

l’entrata del Parco I° Maggio di Chiaravalle.



Dove

Ass.ne L’Eco dei Bimbi

Monte San Vito (AN)

Via Ponte Felice, 87

(poco lontano dal Parco I° Maggio di Chiaravalle)



Info

Fb Junior Mastro Geppetto



Per iscrizioni

Luca 347/6459745

Lilia 349/4453363

Oppure inviare e-mail a



focolarepsicologia@libero.it



Il numero massimo di partecipanti è di 10 bambini



E’ richiesta la presenza di entrambi i genitori o familiari (zii, nonni, etc) per un massimo di due persone durante tutta la durata del Laboratorio.



Il Laboratorio è aperto a tutti i bambini di età compresa tra gli 8 e i 10 anni.



NB: per i bambini si consiglia abbigliamento comodo.



Il genitori o familiari verranno coinvolti durante tutto l’arco dell’esperienza.

Il laboratorio avrà una durata di due giorni, come da programma, il costo totale del Laboratorio comprendente l’attività didattica, l’assicurazione per due gg, il pranzo (primo, contorno, dolce, bevande) di sabato e domenica del bambino e dei genitori è di € 80.

NB: per il pranzo, se qualche bambino è allergico o ha esigenze particolari vi preghiamo di comunicarcelo per tempo.



Coordinano

Dott. Luca Di Maio

Psicologo-Psicoterapeuta



Dott.ssa Lilia Utizi

Psicologa



Gianluca Sampaolesi

Maestro del Legno