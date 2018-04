Descrizione evento: Il Comune di Ascoli Piceno vi invita alla 1ª edizione del Mercatino dei Bambini che si svolgerà domenica 20 maggio in via D’Ancaria in concomitanza con il Mercatino Antiquario. Sono invitati a partecipare tutti i bambini delle scuole elementari e medie di Ascoli che vorranno vendere o barattare i propri oggetti o lavoretti creativi e destinare il ricavato in beneficienza alle scuole di appartenenza. L'iniziativa, nata dall'idea delle Consigliere Comunali Laura Trontini e Francesca Pantaloni, in collaborazione con l'Assessorato al Commercio e gli organizzatori del Mercatino Antiquario, rappresenta un'importante occasione ludica ed educativa per i bambini, che attraverso un simpatico meccanismo di compravendita di vecchi giocattoli, materiale scolastico, lavoretti creativi e oggetti in disuso, entrano in relazione tra loro giocando a "fare i grandi". Per tutti i bimbi dai 6 ai 12 anni che desiderano diventare piccoli commercianti ed aprire la propria bancarella al mercatino di Ascoli, le iscrizioni sono aperte mandando una email a info@mercatiniantiquari.com o telefonando ai numeri 3470585579 o 3478757476.