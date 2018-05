Descrizione evento: As Clouds in concerto.



L'Associazione "Casa dei Giovani Piero Alfieri" compie un anno. Festeggeremo con un concerto degli As Clouds, direttamente da "Sanremo Music Awards".

Vi aspettiamo venerdì 11 MAGGIO 2018 alle ore 21.15.

Concerto live nell'accogliente cornice del teatro Cesare Traù di piazzale Camerino. Ingresso gratuito Per informazioni: http://www.giovanipieroalfieri.it/ Facebook: Associazione "Casa dei Giovani Piero Alfieri"