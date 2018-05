Descrizione evento:

Dopo il successo del'anno scorso, anche quest'anno la ProSuasa organizza "Cantine Aperte" con l'uscita alla scoperta dei colli pesaresi in occasione dell'evento nazionale domenica 27 maggio 2018.

PROGRAMMA:

Ore 9.30 ritrovo presso la Cantina Venturi di Castelleone di Suasa

Ore 10.15 partenza per la cantina Guerrieri di Piagge (con visita guidata dell’azienda)

Ore 13 Cantine Mariotti di Montemaggiore al Metauro (pranzo al sacco o libero negli stand)

Nel pomeriggio:

Cantina Fiorini a Barchi

Cantina Terracruda a Fratterosa

Ore 19:30 rientro previsto a Castelleone di Suasa

La quota di partecipazione è di 25 euro per i tesserati all'associazione e di 30 euro per i non tesserati, da versare interamente entro il 21 maggio 2018 presso il bar Sound City o nella sede della ProSuasa (via Ospedale 9).

La quota comprende: trasporto in autobus, tessera dell’associazione , iscrizione cantine aperte , giro organizzato nella cantina Guerrieri.