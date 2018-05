Descrizione evento:

Programma dettagliato

Ripartiamo dai Sibillini! Trekking alla riscoperta di una delle più spettacolari gole calcaree delle Marche, la Gola dell’Infernaccio! Scorci da favola, pareti rocciose da vertigine ed esemplari di faggio secolari saranno la superba scenografia naturale della nostra escursione. Il fragore del fiume Tenna come colonna sonora, mentre i passi ci porteranno fino all’Eremo di San Leonardo ricostruito in ben 40 anni di lavoro da Padre Pietro, l’eremita francescano recentemente scomparso. Facciamo rivivere questo splendido parco nazionale con un viaggio nel meraviglioso mondo delle Orchidee!

Le Marche ospitano ben 67 specie di Orchidee tra le quali la diffusa Orchis purpurea, riconoscibile per il tipico color porpora o la bizzarra Orchis simia, il cui fiore è curiosamente antropomorfo così come la Orchis anthropophora detta anche l’impiccato o le specie del genere Ophris, in cui il labello (parte del fiore) ha le sembianze di un insetto, spesso un’ape o un calabrone proprio per attirare gli insetti impollinatori. Infine, la giornata nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini non può che chiudersi con una ricca degustazione (facoltativa) di prodotti tipici del territorio con salumi, formaggi, vini e dolci a km zero…

Ritrovo: h 9 Civitanova Marche, bar La Rotonda, Via Luigi Einaudi (adiacente al negozio Poltrone Sofà) – h 10,30 spiazzo esterno Agriturismo Antico Mulino dei Sibillini, Via Tenna 3, Montefortino (FM)

Quota: € 20 la quota comprende:

Guida naturalistica al seguito;

Escursione guidata nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

Approfondimenti sulle orchidee e sui funghi dell’area.

Spostamenti: con mezzi propri – Fine attività: h 16,30 circa

Merenda facoltativa a base di specialità dei Monti Sibillini

Materiali: mantella impermeabile, scarponi da trekking, abbigliamento a strati, acqua, cappello, crema solare, pranzo al sacco.

Punti d’interesse: Gole dell’Infernaccio, Eremo di San Leonardo, fioriture di orchidee e approfondimenti sui funghi dell’area

Principianti – Cammino 3 h, Lunghezza 7 km, Dislivello 300 m

Prima di iscrivervi leggete le Domande Frequenti FAQ

Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso in orario di ufficio o al cellulare. Pagamento anticipato tramite bonifico. Al momento dell'iscrizione comunicare il punto di incontro.

Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti con altri non è prevista nessuna penale. In caso di annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è previsto il rimborso dell’intera quota; dopo tale termine la penale è pari al 50% della quota versata. Se l’annullamento avviene nelle ultime 24 ore non è previsto alcun rimborso.



Informazioni ed iscrizioni: Telefono +39 0721 482607 Cell. +39 3496148421 Email natascia@ilponticello.net