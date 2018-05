Descrizione evento: MINIERA. SEGNI E PAROLE

Manifestazione d'arte e spettacolo sull'ex miniera di Cabernardi



L'Ass. "Autori di viaggio" di Ferrara propone a tutti gli artisti/amanti del disegno e della pittura, un weekend alla scoperta di uno dei più importanti siti minerari europei della prima metà del novecento: la miniera di Cabernardi, in provincia di Ancona. La storia del bacino minerario di Cabernardi inizia intorno alla metà del 1870 e nei mesi iniziali del 1944 la manodopera occupata raggiunge i 1.800 operai e una produzione totale di quasi 190.000 tonnellate di zolfo.

Agli inizi degli anni 50 la vena era in fase di esaurimento e nel 1952, a seguito della decisione della Montecatini, al tempo proprietario del bacino di estrazione, di cessare le perforazioni, la miniera divenne teatro del più grande sciopero degli anni 50: il 28 maggio oltre 300 operai occuparono le gallerie situate a più di 500 metri di profondità per 40 giorni, salendo agli onori della cronaca come i “sepolti vivi”.

Ti invitiamo a rivivere l’affascinante storia di questo territorio attraverso il nostro programma che prevede:



- Visita guidata e sessione di disegno al il Parco Archeominerario

- Visita e sessione di disegno al Museo della Miniera

- Visita guidata e sessione di disegno presso il villaggio dei minatori di Cantarino



A tutto questo si aggiungeranno degli interessantissimi momenti di spettacolo legati al folklore e alle tradizioni del tempo della miniera, e naturalmente non mancheranno momenti conviviali e occasioni per gustare la cucina locale.



Nella mattinata di domenica 27 maggio, il Villaggio dei minatori del Cantarino fara’ da scenografia allo spettacolo teatrale “Lottava Rima”, uno spettacolo di ricerca sulle memorie dei poeti in ottava rima della zona del monte Catria, del monte Doglio e del monte Strega, frequentatori dell’osteria di Moregi a Rotondo al tempo delle miniere di zolfo di Cabernardi.



Nel sito il programma completo e tutte le informazioni.