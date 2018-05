Descrizione evento: Corretta alimentazione, movimento, cultura, uno stile di vita sano e qualità del cibo biologico: sono numerosi e concreti i temi al centro della seconda edizione di Sementi Festival, sabato 26 e domenica 27 maggio a Corinaldo, tra le colline marchigiane in provincia di Ancona, con un'anteprima nella serata di venerdì 25 maggio.

Tanti gli ospiti di rilievo, come il dottor Franco Berrino, il giornalista e filmmaker Stefano Liberti, il maestro indiano Joythimayananda, l’artista Emilio Fantin, Lucia Cuffaro del Movimento per la Decrescita felice e Giovanni Battista Girolomoni del pastificio biologico omonimo. Per consultare il programma completo http://www.informattivacorinaldo.it/sementi-festival-il-programma/ Per tutti gli aggiornamenti https://it-it.facebook.com/SementiFestival/