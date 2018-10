Descrizione evento: Traversata d'Ancona:

Passeggiata Storica-Naturalistica + Aperitivo a Piazza del Papa

Guida Naturalistica Guida del Parco: Ivonne Raffaeli

Guida Turistica: Giulia Mattutini



Itinerario a 9 tappe:

1. Passetto

2. Parco del Cardeto

3. Cimitero Ebraico

4. Faro

5. Anfiteatro Romano

6. San Ciriaco

7. San Francesco alle Scale

8. Piazza del Papa

9. Aperitivo al Porto da Angui (Pesce Km 0)



Visitare preziose testimonianze storico-artistiche,

immergersi nei panorami mozzafiato.



15 Euro a persona + calice di vino e Pesce fritto a Km 0 (7 Euro a persona facoltativa)

BAMBIN/RAGAZZI GRATIS PER OGNI ADULTO PAGANTE

ETà MINIMA 7 ANNI



Tempo di percorrenza 4h senza includere le pause.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

3278576083 (what's app)

raffaelivonne@gmail.com



Cosa portare:

scarpe da trekking, giacca, maglione o pile, cappello, acqua, cioccolata, frutta secca e kway. Si consigliano macchina fotografica.



Difficolta': Turistica

Lunghezza: circa 6 km (sali scendi e discesa)



Dettagli sull'aperitivo di fine escursione.



Alle ore 18 circa arriveremo a Piazza del Papa dove l'escursione terminerà.

Successivamente per chi prosegue andreamo al Porto di Ancona da Angui per un aperitivo di Pesce.



Bicchiere di vino

- Verdicchio di dei Castelli di Jesi

(per chi non vuole bere vino potrà ordinare un bicchiere di birra)



FOOD

- Frittura dell'Adriatico

- Patatite fritte



Costo 7 Euro a persona



