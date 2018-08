Descrizione evento: IL PIÙ GRANDE FESTIVAL EDM & HIP-HOP /TRAP DELLA RIVIERA 2 giorni di musica, energia e libertà! Dalle 18.30 alle 03.00, con i più importanti nomi della musica dance ed elettronica mondiale: (DVBBS - WILL SPARKS) e della musica hip hop/ trap (SHADE, FRED DE PALMA, ENSI). ?11 AGOSTO 2018 Sul palco i grandi DJ della dance internazionale. Pura energia! ### LINE-UP: DVBBS Will Sparks Rudeejay Lo Zoo di 105 con Paolo Noise e Pippo Palmieri NICOLA PIGINI Marini & Ferrara ?12 AGOSTO 2018 Sul palco i grandi nomi della scena Hip-Hop, Rap, Trap nazionale. Energia ritmo e divertimento! ### LINE-UP: SHADE Fred De Palma ENSI GionnyScandal Ketama Centoventisei NERONE RicKy-J One Two One Two Radio Deejay Boombastik by Latin Forever - The Real Power Con il patrocinio del comune di Civitanova Marche.

Biglietti su ciaotickets o su onlyonefestival.it