Descrizione evento: L'AVIS di San Lorenzo in campo in collaborazione con CORRI PERGOLA organizza:



2° Edizione di "SIVA' Tra 'l corre 'el fugge"



CORSA NON COMPETITIVA e CAMMINATA

San Lorenzo in campo - 10 Agosto 2018 - ore 17:45



PROGRAMMA

Ore 17:45

Ritrovo presso parco di via Molino.

Apertura iscrizioni

Photo booth



Ore 18:15

Chiusura iscrizioni



Ore 18:30

Partenza



Ore 19:30 - 0:00

Arrivo

Ristoro

Doccia



Ore 21:00

Premiazioni



Speaker LEONARDO OLIVA



DETTAGLI TECNICI

CORSA 8 km (dislivello 220 METRI)

.via V.Emanuele II PARTENZA

.piazza padella

.via Montalfoglio

.bivio per via caprile

.Montalfoglio

.via caprile

.via V.Emanuele II ARRIVO



CAMMINATA 6 km (dislivello 180 METRI)

.via V.Emanuele II PARTENZA

.piazza padella

.via Montalfoglio

.bivio per via caprile

.via caprile

.via V.Emanuele II ARRIVO



CATEGORIA PREMI

Verranno premiati i primi tre classificati delle seguenti categorie:

Cat. UOMINI

Cat. DONNE

Cat. DONATORI *

Cat. DONATRICI *



*Al momento dell'iscrizione sarà necessario esibile il tesserino AVIS.



INFO E QUOTA ISCRIZIONI

Corsa 8€

Camminata 5€



La quota di iscrizione comprende:

BUONO PASTO presso lo stand gastronomico AVIS presente in occasione della "Crescia co' le foje"

RISTORO DURANTE IL PERCORSO E A FINE GARA

SERVIZIO DOCCIA



3349775500

3920243857

prenotazioni.avissanlorenzo@gmail.com



SERVIZI

Servizio doccia a disposizione dei partecipanti

Servizio ristoro presso lo stand enogastronomico AVIS, in occasione della CRESCIA CO' LE FOJE