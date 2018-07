Descrizione evento:

*** VENERDI LATINO - Bananas by TUMBAOPEGAO FT Renny dj ***

--------------------- La Noche de Cuba ---------------------

------ animacion Rafael e Marisley de Cuba 100% ------

------------------guest SALSALOCA--------------

20.30 CENA primo di pesce e impepata di cozze + 1L vino ogni 4 px (gradita prenotazione)

(alternative di CARNE, PESCE, VEG, GLUTEN FREE, ecc ... )

22.30 Serata Latina - Latino 360° , URBAN y REGGAETON in seconda serata - In consolle DJ RENNY in pista Staff TUMBAOPEGAO

info e prenotazioni 3385879979

*** INGRESSO LIBERO ***

*** Serata garantita con tutte le condizioni meteo ***

info e prenotazioni 3385879979 — ?alla grande presso Repubblica Libera di Bananas.