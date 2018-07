Descrizione evento: A Serra Sant’Abbondio rime in libero stile, performance musicali e cibi antichi



Libera poesia tra le muracon il Grand tour delle Marche!



Per lunedì 30 luglio , ANCI Marche e Tipicità propongono una tappa inedita del Grand Tour delle Marche: Libera poesia tra le mura è l’evento che a Serra Sant’Abbondio celebra l’ancestrale tradizione della rima libera, improvvisata, contadina e d’osteria!

Quassù, alle pendici del Monte Catria nel cuore dell’Appennino umbro-marchigiano, fino a non molti decenni addietro, contadini, pastori, boscaioli, carbonai e minatori componevano poesie! E proprio quassù si è diffusa la popolare pratica dell’ottava rima appenninica, purtroppo scemata a partire dall’ultimo dopoguerra.

Tuttavia, a Serra Sant’Abbondio, c’è una notte nella quale i poeti si danno appuntamento per declamare le proprie composizioni, utilizzando le mura cittadine come palcoscenico naturale.

Libera poesia tra le muraè un iniziativa promossa dal Comune di Serra Sant’Abbondio in collaborazione con la Pro Loco. Nel borgo è tutto un fluire di esperienze, con proiezioni dedicate a personaggi che hanno fatto la storia della “rima improvvisata” e performance musicali con la mitica fisarmonica di Castelfidardo.

Nell’occasione sarà anche possibile assaggiare le introvabili “Pencianelle”, secondo la tradizionale ricetta gelosamente detenuta dalle donne del paese. In abbinamento il Verdicchio dei Castelli di Jesi, degustato grazie alle selezioni curate dall’associazione Marchigianamente.

Imperdibile un’escursione lungo “la via dei pastori” con destinazione l’Eremo di Fonte Avellana, maestoso monastero citato da Dante nel XXI canto del Paradiso. Sembra che l’illustre autore della Divina Commedia abbia addirittura soggiornato tra queste possenti mura che racchiudono la farmacia camaldolese, lo scriptorium ed il refettorio che accoglie viandanti e pellegrini. Si parte alle ore 15.30 dal centro di Serra Sant’Abbondio.

Altrettanto imperdibile è la passeggiata ludica, programmata per il pomeriggio alle ore 18.00, una vera e propria caccia al tesoro alla scoperta della poesia nascosta nel paesaggio, da vivere tra amici e familiari.

Sulla piattaforma “tipicitaexperience.it” e sull’app di Tipicità, tutte le info per costruire la propria esperienza di viaggio nel Grand Tour delle Marche promosso da Tipicità ed ANCI.