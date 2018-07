Descrizione evento: Anche con la fioritura ormai alla fine, Castelluccio e i suoi piani sono sempre spettacolari! Questa facile camminata, adatta a tutti, ci permetterà di gustare questo angolo del Parco dei Sibillini tra le sue vette più alte, boschi di faggio e animali al pascolo. Per chi vuole, pranzo a Castelluccio con ciauscolo, pecorino e lenticchie! Percorso: Castelluccio - Monte Veletta - Val Canatra - Castelluccio Trasporto: mezzi propri Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di martedì 31 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Piazzale di Castelluccio, ore 9:30, SP477, 2, 06046 Norcia PG, Italia, Castelluccio

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 7:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito