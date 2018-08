Descrizione evento:

Il Tempio, il Monastero e l’Antro…

Ferragosto nel Parco Naturale della Gola di Frasassi: una speciale giornata di festa in cui osserveremo una natura ricchissima e tante curiosità interessanti cominciando con uno scenografico “tempio” e un monastero antichissimo incastonati in un gigantesco antro roccioso. L’avventura continua con un trekking col quale fare conoscenza con interessanti boschi e vasti panorami offerti da questi splendidi monti.

Dai sentieri del Parco al birrificio…

La passeggiata lungo il fiume Sentino fino alle sorgenti sulfuree per applicazioni topiche ci permetterà di tornare con la pelle morbida e liscia. Ci attende la visita alla chiesa di San Vittore delle Chiuse, una delle abbazie romaniche meglio conservate delle Marche. E con gli occhi ancora pieni di meraviglia, gran finale conviviale con birre artigianali di altissima qualità e specialità locali!

Ritrovo: h 8,30 Panama Bakery Cafè (pasticceria Longhini) Via della Giustizia 34, Fano (PU) o h 10 Parcheggio c/o cimitero di San Vittore delle Chiuse o adiacente al ristorante Francesco di Genga (AN)

Quota: € 30 la quota comprende:

Guida naturalistica al seguito;

Escursione guidata nella Gola di Frasassi;

Trekking guidato da Vallemania a Pierosara;

Degustazione di birre e di prodotti locali.

Spostamenti: con mezzi propri – Fine attività: h 18,30 circa

Trasferimenti in auto: da San Vittore delle Chiuse ad Albergo Magrini di Genga

Materiali: mantella impermeabile, scarponi da trekking, abbigliamento a strati, acqua 1,5 l, berretto, crema solare, pranzo al sacco.

Punti d’interesse: Gola di Frasassi, Tempio del Valadier, Abbazia di San Vittore delle Chiuse, sorgenti sulfuree

Principianti – Cammino 3 h, Lunghezza 8 km, Dislivello 400 m



Prima di iscrivervi leggete le Domande Frequenti FAQ

Come iscriversi: evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite e-mail, al telefono fisso (entro venerdì) o al cellulare. Pagamento anticipato tramite bonifico (IBAN: http://www.ilponticello.net/contact/).

Cancellazione: in caso di sostituzione di uno o più iscritti con altri non è prevista nessuna penale. In caso di annullamento almeno cinque giorni prima dell’escursione è previsto il rimborso dell’intera quota; dopo tale termine la penale è pari al 50% della quota versata. Se l’annullamento avviene nelle ultime 24 ore non è previsto alcun rimborso.



Informazioni e iscrizioni: sede +39 0721 482607 cell. 3337435749 – email federico@ilponticello.net