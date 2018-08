Descrizione evento: RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TREBBIATURA 11, 12, 13, 14, 15 AGOSTO 2018 Ogni giorno disponibili: esposizione di macchine agricole d'epoca, mostra fotografica, area giochi per bambini, passeggiate con i pony, castello gonfiabile e giochi sull'aia. Sabato 11 agosto 18.00 - Sfilata trattori storici da San Domenico a Corinaldo, giro delle mura, sosta aperitivo e rientro a San Domenico 19.00 - Apertura stand gastronomici 21.00 - Serata danzante con l'orchestra spettacolo FELIX 22.30 - Spettacolo pirotecnico Domenica 12 agosto 9.30 - Sessione di omologazione dei trattori storici e consegna delle Carte di Identità 12.00 - Apertura stand gastronomici 17.00 - Animazione musicale a cura del gruppo folcloristico LI MATTI DE MONTECO' 17.00 - Rievocazione della Trebbiatura 17.00 - Visita guidata alla rievocazione e all'esposizione, anche in inglese.

A cura di GESTO, su prenotazione 17.30 - Visita guidata del centro storico su prenotazione, a cura dello IAT (071 7978636) 18.30 - Rievocazione della Trebbiatura 19.00 - Apertura stand gastronomici 21.00 - Serata danzante con l'orchestra spettacolo MANUEL MALANOTTE Lunedì 13 agosto 16.30 - "Aratura di ieri e di oggi" 17.00 - Rievocazione della Trebbiatura 18.30 - Rievocazione della Trebbiatura 19.00 - Apertura stand gastronomici 21.00 - Proiezione di un film di animazione per bambini sul prato 21.00 - Serata danzante con l'orchestra MIRKO E SIMONA Martedì 14 agosto 17.00 - Rievocazione della Trebbiatura 18.30 - Rievocazione della Trebbiatura 19.00 - Apertura stand gastronomici 19.30 - "A tavola con gli agricoltori. La filiera corta" 21.00 - Serata danzante con l'orchestra spettacolo MICHELE BRENCI Mercoledì 15 agosto 9.00 - Santa Messa all'aperto 9.45 - Benedizione dei mezzi agricoli 12.00 - Apertura stand gastronomici 16.30 - Aratura con le vacche e passeggiata sul carro 17.00 - Animazione musicale a cura di LI SVOLTARECCHIE 17.00 - Rievocazione della Trebbiatura 17.00 - Visita guidata alla rievocazione e all'esposizione, anche in inglese.

A cura di GESTO, su prenotazione 18.30 - Rievocazione della Trebbiatura 19.00 - Apertura stand gastronomici 21.00 - Serata danzante con l'orchestra spettacolo GRUPPO ITALIANO